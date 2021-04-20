"Вовки" у Twitter оголосили себе чемпіоном АПЛ 2018/19. "Імовірно, для параду вже занадто пізно", – зауважив дотепний автор публікації.

Евертон публічно знищив шістку "грандів-сепаратистів", які зрадили інші клуби АПЛ

Два роки тому Вулверхемптон фінішував лише сьомим, а титул виграв Манчестер Сіті. До шістки лідерів також увійшли Ліверпуль, Челсі, Тоттенхем, Арсенал та МЮ – саме ці клуби разом з "містянами" братимуть участь у Суперлізі. Найбільш радикальні критики революційного турніру пропонують дискваліфікувати всіх причетних з внутрішніх змагань. Вулверхемптон вирішив використати цю ідею для жарту.

Зауважимо, що за такою логікою нинішнім "лідером" АПЛ є Лестер, який іде третім вслід за двома Манчестерами.

Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі