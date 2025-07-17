Вулверхемптон офіційно надав Жоті статус легенди
17 липня 22:53 - Читати іншою мовою
Вулверхемптон оголосив про включення Діогу Жоти до "Зали слави".
У четвер, 17 липня, Вулверхемптон оголосив про включення екс-вінгера команди Діогу Жоти до клубної "Зали слави". "Вовки" оголосили це рішення в соціальних мережах як "данину поваги" колишньому гравцеві команди.
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Загалом Діогу Жота забив 44 голи і віддав 15 результативних передач в 131 матчі за першу команду "вулвз". "Це данина пам'яті його досягненням і глибокому впливу, який він справив на Вулверхемптон і світ футболу", – йдеться в офіційній заяві.
Нагадаємо, Жота трагічно загинув в ДТП в Іспанії разом зі своїм братом, футболістом Пенафіела Андре Сілвою.
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