Центральним матчем дня в Англії, звісно ж, виступала битва між Арсеналом і Тоттенхемом на Емірейтс, однак аперетивом до неї йшов домашній поєдинок Саутгемптона проти Вулверхемптона. Для "святих" було критично важливо перемогти, адже вони не виграли жодного матчу в новому сезоні АПЛ – щоправда, у "вулвз" ситуація виглядала не набагато краще. У стартових шести турах вони програли п'ять разів, забивши всього два голи.

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Словом, нічия не влаштовувала нікого, тож очікувався цікавий футбол. Гості почали здорово, ледь не відкривши рахунок вже на 1-й хвилині внаслідок потужного пострілу Семеду під поперечину, однак Маккарті врятував "Соттон". Здавалося, що далі "вовки" набиратимуть, але це був останній їхній удар в першому таймі. Господарі ж домінували, змарнувавши кілька небезпечних моментів і навіть забивши гол на 40-й хвилині – втім, його скасували через офсайд. Відпочивати команди відправились за нулів на табло.

На початку другого тайму зміст гри не змінювався. "Святі" все так же тиснули, ледь не забивши на 55-й та 56-й хвилині внаслідок ударів Лівраменто та Ельюнуссі – їх парирував Са. Все йшло до того, що Саутгемптон скоро дотисне інертних "вулвз", однак на 61-й хвилині гості шокували суперника взяттям воріт. Мексиканець зачепився за винос від Са, увірвався в штрафний і прошив Маккарті. 0:1! Це його перший гол в АПЛ за 336 днів.

Після цього Вулверхемптон повернувся до глухої оборони, практично відмовившись від контргри. Саутгемптон володів ініціативою й створив кілька перспективних моментів, але відігратись так і не зумів. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну поразку господарів.

Внаслідок цієї невдачі "святі" опустилися на 16-ту сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі всього 4 залікових бали. З урахуванням попереднього сезону їхня безвиграшна серія в АПЛ досягнула восьми матчів. Вулверхемптон, набравши 7 очок, обійшов Арсенал, піднявшись на 13-ту сходинку – втім, лондонці сьогодні можуть опустити "вовків" вниз.

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