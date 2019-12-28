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Вулверхемптон – Манчестер Сіті – 3:2 – відео голів та огляд матчу

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Вулверхемптон – Манчестер Сіті – 3:2 – відео голів та огляд матчу
Вулверхемптон – Манчестер Сіті – 3:2 – відео голів та огляд матчу / офіційний твіттер АПЛ

Вулверхемптон здійснив неймовірний камбек та обіграв Манчестер Сіті в рамках 19-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Вулверхемптон – Манчестер Сіті на "Футбол 24".

55’ Адама Траоре
82’ Рауль Хіменес
90’ Мет Догерті
 
Едерсон 12’
Рахім Стерлінг 25’
Рахім Стерлінг 50’
12’ Едерсон
25’ Рахім Стерлінг
50’ Рахім Стерлінг
55’ Адама Траоре
82’ Рауль Хіменес
90’ Мет Догерті

Вже на початку гри Манчестер Сіті залишився в меншості, коли Едерсон за межами штрафного налетів на Жоту. Однак саме "містяни" вийшли вперед в рахунку, Стерлінг на 25-й хвилині добив свій же удар з позначки. В другій половині Рахім ефектно перекинув Патрісіу та подвоїв перевагу Сіті. Однак Траоре вже за 5 хвилин один м'яч відіграв. Ближче до кінця матчу Траоре взяв участь у другому взятті воріт Браво, точно навісивши на Хіменеса. А крапку в матчі поставив Догерті після класного сольного проходу.

Вулверхемптон переміг Ман Сіті завдяки неймовірному камбеку в матчі з п'ятьма голами – конкурент Зінченка привіз гол

Таким чином, Вулверхемптон набрав 30 очок та піднявся на 5 місце, Манчестер Сіті з 38 пунктами лишився третім та відстає від Ліверпуля на 14 залікових балів.

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Теги
Англія Відеоновини Манчестер Сіті Манчестер Сіті Вулверхемптон - Манчестер Сіті Вулверхемптон Вулверхемптон
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