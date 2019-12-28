Вулверхемптон – Манчестер Сіті – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Вулверхемптон здійснив неймовірний камбек та обіграв Манчестер Сіті в рамках 19-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Вулверхемптон – Манчестер Сіті на "Футбол 24".

Вже на початку гри Манчестер Сіті залишився в меншості, коли Едерсон за межами штрафного налетів на Жоту. Однак саме "містяни" вийшли вперед в рахунку, Стерлінг на 25-й хвилині добив свій же удар з позначки. В другій половині Рахім ефектно перекинув Патрісіу та подвоїв перевагу Сіті. Однак Траоре вже за 5 хвилин один м'яч відіграв. Ближче до кінця матчу Траоре взяв участь у другому взятті воріт Браво, точно навісивши на Хіменеса. А крапку в матчі поставив Догерті після класного сольного проходу.

Вулверхемптон переміг Ман Сіті завдяки неймовірному камбеку в матчі з п'ятьма голами – конкурент Зінченка привіз гол

Таким чином, Вулверхемптон набрав 30 очок та піднявся на 5 місце, Манчестер Сіті з 38 пунктами лишився третім та відстає від Ліверпуля на 14 залікових балів.