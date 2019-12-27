Вулверхемптон – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Вулверхемптон в рамках завершального матчу 19-го туру чемпіонату Англії приймає Манчестер Сіті. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 19-го туру АПЛ Вулверхемптон – Манчестер Сіті розпочався о 21:45 за київським часом. Олександр Зінченко залишився на лаві запасних. Відеотрансляція та текстовий онлайн поєдинку доступні на "Футбол 24".
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Стартові склади
Вулверхемптон: Патрісіу – Дендокер, Коуді, Саїс – Догерті, Невеш, Моутінью, Хонні – Траоре, Хіменес, Хота
Запасні: Радді, Вальєхо, Беннет, Кілман, Вінагре, Нету, Кутроне
Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Отаменді, Фернандіньйо, Менді – Де Брюйне, Родрі, Б. Сілва – Марез, Агуеро, Стерлінг
Запасні: Браво, Гарсія, Канселу, Зінченко, Анхеліньйо, Гюндоган, Фоден
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