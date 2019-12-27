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Вулверхемптон – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ

21:40 165 Читать на русском
Вулверхемптон – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ
Вулверхемптон – Манчестер Сіті: стартові склади на матч АПЛ

Вулверхемптон в рамках завершального матчу 19-го туру чемпіонату Англії приймає Манчестер Сіті. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 19-го туру АПЛ Вулверхемптон – Манчестер Сіті розпочався о 21:45 за київським часом. Олександр Зінченко залишився на лаві запасних. Відеотрансляція та текстовий онлайн поєдинку доступні на "Футбол 24".

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Стартові склади

Вулверхемптон: Патрісіу – Дендокер, Коуді, Саїс – Догерті, Невеш, Моутінью, Хонні – Траоре, Хіменес, Хота

Запасні: Радді, Вальєхо, Беннет, Кілман, Вінагре, Нету, Кутроне

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Отаменді, Фернандіньйо, Менді – Де Брюйне, Родрі, Б. Сілва – Марез, Агуеро, Стерлінг

Запасні: Браво, Гарсія, Канселу, Зінченко, Анхеліньйо, Гюндоган, Фоден

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Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті Манчестер Сіті Вулверхемптон - Манчестер Сіті Вулверхемптон Вулверхемптон
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