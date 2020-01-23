Вулверхемптон – Ліверпуль: стартові склади на матч АПЛ

Вулверхемптон в рамках 24-го туру чемпіонату Англії приймає Ліверпуль. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24"
Матч 24-го туру АПЛ Вулверхемптон – Ліверпуль розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція та текстовий онлайн поєдинку доступні на "Футбол 24".
Ліверпуль повторив досягнення Арсенала сезону 2001/02 за забитими м'ячами
Стартові склади
Вулверхемптон: Патрісіу – Дендонкер, Коуді, Саісс – Догерті, Моутінью, Невеш, Хонні – Траоре, Хіменес, Нету
Запасні: Радді, Болі, Гіббс-Уайт, Жота, Гілс, Кілман, Ешлі-Сілс
Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Вейналдум, Окслейд-Чемберлейн – Мане, Салах, Фірміно
Запасні: Адріан, Фабінью, Мінаміно, Оріджі, Матіп, Джонс, Вільямс