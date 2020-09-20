Ще один португалець приєднається до табору Вулверхемптона.

Барселона відпустить Нелсон Семеду у Вулверхумптон, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

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Сторони майже домовились про перехід, залишилось узгодити лише деталі особистого контракту 26-річного захисника.

Нагадаємо, Барса придбала Нелсона у Бенфіки влітку 2017-го за 35 млн євро. У минулому сезоні Ла Ліги Семеду провів 32 матчі, в яких відзначився голом та 4-ма асистами.

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