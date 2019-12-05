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Вулверхемптон – Вест Хем: Пеллегріні назвав винуватця поразки команди Ярмоленка

09:23 825 Читать на русском
Вулверхемптон – Вест Хем: Пеллегріні назвав винуватця поразки команди Ярмоленка
Мануель Пеллегріні / Фото Evening Standard

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні поділився враженнями від матчу 15-го туру АПЛ проти Вулверхемптона (0:2).

23’ Леандер Дендонкер
86’ Патрік Кутроне
 
23’ Леандер Дендонкер
86’ Патрік Кутроне

"Знали, що буде важкий і напружений матч. Вкотре вирішальним став гол зі стандарту, знову ми пропускаємо після стандартного положення.

Ярмоленко не врятував Вест Хем від поразки Вулверхемптону – відео голів та огляд матчу

Могли і зрівняти, але Роберт Снодграс свої шанси не використав. Ми грали непогано, але моменти не реалізували", – цитує Пеллегріні BBC.

Хавбек гостей Андрій Ярмоленко з'явився на полі на 62-й хвилині, але результативними діями не відзначився. Після 15-ти турів АПЛ "молотобійці" перебувають на 13-й сходинці турнірної таблиці.

Ярмоленко не допоміг Вест Хему врятуватися від поразки Вулверхемптону та спровокував фатальний гол

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Теги
Англія Українці за кордоном Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні Вулверхемптон - Вест Хем Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем
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