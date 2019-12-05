Вулверхемптон – Вест Хем: Пеллегріні назвав винуватця поразки команди Ярмоленка

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні поділився враженнями від матчу 15-го туру АПЛ проти Вулверхемптона (0:2).

"Знали, що буде важкий і напружений матч. Вкотре вирішальним став гол зі стандарту, знову ми пропускаємо після стандартного положення.

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Могли і зрівняти, але Роберт Снодграс свої шанси не використав. Ми грали непогано, але моменти не реалізували", – цитує Пеллегріні BBC.

Хавбек гостей Андрій Ярмоленко з'явився на полі на 62-й хвилині, але результативними діями не відзначився. Після 15-ти турів АПЛ "молотобійці" перебувають на 13-й сходинці турнірної таблиці.

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