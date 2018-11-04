Вулверхемптон – Тоттенхем – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Вулверхемптон вдома програв Тоттенхему в 11 турі АПЛ. Дивіться відео голів матчу Вулверхемптон – Тоттенхем на сайті "Футбол 24".

Гравці Тоттенхема щедо перерви двічі відправили м'яч у ворота Патрісіу, відзначились Сон Хин Мін та Моура. В другому таймі Вулверхемптон розпочав активніше, проте Кейн довів рахунок до розгромного. "Вовки" змогли скоротити відставання до мінімального завдяки реалізованим пенальті Невеша та Хіменеса, але "шпори" зуміли втримати перемогу.

Тоттенхем здобув важку перемогу над Вулверхемптоном: 11 тур АПЛ, матчі суботи

Тоттенхем набрав 24 пункти і піднявся на 4 місце в турнірній таблиці, Вулверхемптон з 15 очками залишився на 11 позиції.

Чемпіонат Англії 2018/19, 11 тур

Вулверхемптон – Тоттенхем – 2:3

Голи: Невеш, 68, (пен), Хіменес, 78, (пен) – Ламела, 27, Моура, 30, Кейн, 61