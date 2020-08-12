Вулверхемптон – Севілья – 0:1 – відео гола та огляд матчу

У чвертьфіналі Ліги Європи Севілья, завдяки єдиному голу на останніх хвилинах, здолала Вулверхемптон. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

"Вовки" мали шанс вийти вперед вже на початку матчу: на 13-й хвилині Адама Траоре заробив пенальті, проте Рауль Хіменес не зміг переграти голкіпкера, пробивши майже по центру воріт.

Севілья здолала Вулверхемптон завдяки голу на останніх хвилинах та вийшла у півфінал Ліги Європи

Команди створили мінімум моментів і все йшло до овертаймів, аж поки за дві хвилини до закінчення основного часу аргентинський хавбек Севільї Лукас Окампос головою не переправив м'яча у кут воріт. Вулверхемптону, аби врятуватись, банально не вистачило часу.

Перемога вивела підопічних Хулена Лопетегі у півфінал турніру, де на них вже чекає Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед в екстра-таймі дотиснув Копенгаген та вийшов у півфінал Ліги Європи