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ШАХТАР - БАЗЕЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Вулверхемптон – Севілья – 0:1 – відео гола та огляд матчу

08:54 - Читать на русском
Вулверхемптон – Севілья – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Вулверхемптон – Севілья – 0:1 / Твіттер ФК Севілья

 У чвертьфіналі Ліги Європи Севілья, завдяки єдиному голу на останніх хвилинах, здолала Вулверхемптон. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

 
Лукас Окампос 88’
88’ Лукас Окампос

"Вовки" мали шанс вийти вперед вже на початку матчу: на 13-й хвилині Адама Траоре заробив пенальті, проте Рауль Хіменес не зміг переграти голкіпкера, пробивши майже по центру воріт.

Севілья здолала Вулверхемптон завдяки голу на останніх хвилинах та вийшла у півфінал Ліги Європи

Команди створили мінімум моментів і все йшло до овертаймів, аж поки за дві хвилини до закінчення основного часу аргентинський хавбек Севільї Лукас Окампос головою не переправив м'яча у кут воріт. Вулверхемптону, аби врятуватись, банально не вистачило часу.

Перемога вивела підопічних Хулена Лопетегі у півфінал турніру, де на них вже чекає Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед в екстра-таймі дотиснув Копенгаген та вийшов у півфінал Ліги Європи

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Шахтар – Базель – 4:1 – відео голів і огляд матчу
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Ліга Європи Відеоновини Вулверхемптон - Севілья Рауль Рауль Хіменес Лукас Лукас Окампос Вулверхемптон Вулверхемптон Севілья Севілья
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