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Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед: стартові склади на матч АПЛ

21:15 260 Читать на русском
Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед: стартові склади на матч АПЛ
Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед: стартові склади на матч АПЛ

В рамках 2-го туру чемпіонату Англії Вулверхемптон приймає Манчестер Юнайтед. Стартові склади на посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 2-го туру АПЛ Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію зустрічі проведе "Футбол 24".

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Стартові склади

Вулверхемптон: Патрісіу – Беннет, Коуді, Болі – Догерті, Дендокер, Моутінью, Невеш, Хонні – Рауль, Жота

Запасні: Радді, Нету, Кутроне, Гіббс-Вайт, Саїсс, Вінагре, Адама

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван Біссака, Магуайр, Ліндельоф, Шоу – Мактомінай, Погба, Джеймс – Лінгард, Рашфорд, Марсьяль

Запасні: Ромеро, Туанзебе, Янг, Перрейра, Мата, Матіч, Грінвуд

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