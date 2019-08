Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед: стартові склади на матч АПЛ

Матч 2-го туру АПЛ Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію зустрічі проведе "Футбол 24".

Санчес вже завтра може пройти медогляд в Інтері, – ЗМІ

Стартові склади

Вулверхемптон: Патрісіу – Беннет, Коуді, Болі – Догерті, Дендокер, Моутінью, Невеш, Хонні – Рауль, Жота

Запасні: Радді, Нету, Кутроне, Гіббс-Вайт, Саїсс, Вінагре, Адама

Here's how Wolves line-up for tonight's @premierleague fixture against @ManUtd . #WOLMUN pic.twitter.com/FBRiJOmrY4

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван Біссака, Магуайр, Ліндельоф, Шоу – Мактомінай, Погба, Джеймс – Лінгард, Рашфорд, Марсьяль

Запасні: Ромеро, Туанзебе, Янг, Перрейра, Мата, Матіч, Грінвуд

Ole makes 1️⃣ change from our opening day victory, with @Daniel_James_97 set to make his first competitive start for #MUFC!#WOLMUN