Вулверхемптон – Челсі: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ – Мудрик у заявці
14:06 - Читать на русском
Вулверхемптон в рамках 18-го туру АПЛ 2023/24 приймає Челсі. Інформація про стартові склади та онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 18-го туру АПЛ 2023/24 між Вулверхемптоном і Челсі розпочнеться о 15:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на Setanta Sports. Михайло Мудрик розпочне зустріч у запасі.
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Стартові склади
Вулверхемптон:
Челсі:
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