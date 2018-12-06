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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - АРСЕНАЛ ШАХТАР - ЛІОН АНДРІЙ ЛУНІН

Вулверхемптон – Челсі – 2:1 – відео голів та огляд матчу

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Вулверхемптон – Челсі – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Вулверхемптон – Челсі – 2:1 – відео голів та огляд матчу

 Челсі сенсаційно поступився Вулверхемптону у матчі 15-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 15 тур

Вулверхемптон – Челсі – 2:1

Голи: Хіменес, 59, Хота, 63 – Лофтус-Чік, 18

Манчестер Юнайтед та Арсенал у фантастичному матчі розписали бойову нічию

Вулверхемптон сенсаційно обіграв Челсі, програючи по ходу матчу. Рахунок відкрив Лофтус-Чік, який пробив з лінії штрафного і через рикошет м'яч змінив траєкторію та залетів у ворота. "Вовки" грізно відповіли в другому таймі, Хіменес та Хота дуже швидко не тільки зрівняли рахунок, а й принесли перемогу своїй команді.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія15 турМолінью Стадіум (Вулверхемптон)

Вулверхемптон - Челсі: Середа 05 грудня 2018

Вулверхемптон
Матч завершено
2 : 1
Челсі
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Челсі Челсі Англія Вулверхемптон Вулверхемптон Відеоновини Вулверхемптон - Челсі
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