Вулверхемптон – Челсі – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Челсі сенсаційно поступився Вулверхемптону у матчі 15-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 15 тур

Вулверхемптон – Челсі – 2:1

Голи: Хіменес, 59, Хота, 63 – Лофтус-Чік, 18

Манчестер Юнайтед та Арсенал у фантастичному матчі розписали бойову нічию

Вулверхемптон сенсаційно обіграв Челсі, програючи по ходу матчу. Рахунок відкрив Лофтус-Чік, який пробив з лінії штрафного і через рикошет м'яч змінив траєкторію та залетів у ворота. "Вовки" грізно відповіли в другому таймі, Хіменес та Хота дуже швидко не тільки зрівняли рахунок, а й принесли перемогу своїй команді.