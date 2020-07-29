Вукоєвіч узгодив контракт з Динамо, – ЗМІ

Огнєн Вукоєвіч підпише контракт з Динамо за схемою 2+1, стверджує видання Sportske novosti.

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Цікаво, що термін угоди хорвата розрахований на стільки ж, скільки має пропрацювати в Києві Мірча Луческу.

Нагадаємо, Вукоєвіч приєднається до штабу румунського фахівця. Луческу запросив ще двох легенд Динамо – Олега Гусєва і Михайла Михайлова. Двома останніми асистентами повинні стати іноземці – молдаванин Еміл Карас та італієць Дієго Лонго. Очікується, що сьогодні (29 липня) весь штаб вперше збереться у Києві.

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