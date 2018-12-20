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Вукоєвіч святкує 35-річчя – він сколихнув ЧС-2018 висловом "Слава Україні!"

14:06 300 Читать на русском
Вукоєвіч святкує 35-річчя – він сколихнув ЧС-2018 висловом "Слава Україні!"
Огнєн Вукоєвіч / Фото: соцмережі

Колишній хавбек Динамо Огнєн Вукоєвіч сьогодні святкує свій День народження.

Сьогодні, 20 грудня, екс-хавбек Динамо Огнєн Вукоєвіч святкує своє 35-річчя.

Україна зберегла своє місце в оновленому рейтингу ФІФА

За киян він відіграв 218 матчів та забив 17 голів.

Нагадаємо, шр на ЧС-2018 він після перемоги Хорватії над Росією записав відео з Домагоєм Відою, на якому вони кажуть "Слава Україні!" та присвячують перемогу над господарями Мундіалю українцям.

Теги
Динамо Динамо Оґнєн Вукоєвіч Оґнєн Вукоєвіч
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