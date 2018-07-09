Вукоєвіч прокоментував виключення із делегації збірної Хорватії на ЧС-2018

Член тренерського штабу збірної Хорватії Огнен Вукоєвич прокоментував своє виключення із делегації команди на ЧС-2018.

"Я розумію і поважаю рішення Федерації футболу Хорватії. Не хочу бути тягарем для своєї національної команди перед найважливішим матчем 1/2 фіналу ЧС-2018. У моїх словах не було ніякого політичного підгрунтя. Я лише хотів висловити підтримку приятелям з Динамо і подякувати клубу за те, що дозволив мені працювати на чемпіонаті світу. У той же час, я розумію, що мої слова можна інтерпретувати по-різному.

Вукоєвіч виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через слова про Україну після перемоги над Росією

Я прошу вибачення у російської громадськості, якщо мої слова її якось зачепили. Я пишаюся тим, чого досягла збірна Хорватія в Росії і буду підтримувати хлопців у матчах, що залишилися. Буду для них найпалкішим вболівальником до кінця", – Вукоєвіча офіційний сайт Федерації футболу Хорватії.