Вукоєвіч прокоментував свій арешт

Екс-хавбек Динамо Огнєн Вукоєвіч попросив ЗМІ дати йому можливість самому розібратися зі своїми проблемами у сімейному колі.

"Можу підтвердити, що через розбіжності з дружиною у мене був допит в прокуратурі. Мене звільнили з зобов'язанням, що, поки ці розбіжності не будуть повністю вирішені, ми не повинні жити разом.

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Вірю, що ми скоро вирішимо цю ситуацію у колі сім'ї. До того часу прошу зрозуміти необхідність тримати наші сімейні справи між нами", – сказав Вукоєвич у коментарі виданню Jutarnji.hr.

Зазначається, що дружина Огнєна не зацікавлена у кримінальному переслідуванні чоловіка, про що заявила у відповідні установи.

Нагадаємо, напередодні зіркового хорвата було заарештовано після того, як він прийшов додому в нетверезому стані і погрожував вбити дружину, а також її сестру та матір. Огнєн провів ніч у відділку, а зранку був доставлений до приміщення муніципальної державної прокуратури в Загребі для надання свідчень. Як наслідок, селекціонеру Динамо заборонено відвідувати свій будинок в Тушканаце (один з районів Загреба – прим.) і наближатися до дружини менше, ніж на 200 метрів.

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