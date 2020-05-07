Вукоєвіч пояснив, чому Вербіч не перейшов у іменитіший клуб

Екс-хавбек Динамо Оґнєн Вукоєвіч, який нині працює тренером-селекціонером "біло-синіх", поділився думками щодо півзахисника киян Беньяміна Вербіча.

"Я не можу сказати, що лише я займався цим переходом. Проте я бачив великий потенціал у ньому, подзвонив агентові, подзвонив Вербічу і просто пояснив, що таке Динамо, що означає цей клуб і наскільки це важливо для його кар'єри. Крім того, я на 100% був упевнений, що він підсилить команду.

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Я завжди говорив і говорю, що якщо в Динамо потрапляє балканський футболіст, то він з першого дня може і повинен підсилити основний склад. Це молодим гравцям потрібен час, а тим, хто виступає в Європі, кому 22-25 років, як Вербічу свого часу у Копенгагені, час не був потрібен. Він з першого дня міг підсилити Динамо, оскільки вже грав і в єврокубках, і у збірній.

Я знаю чемпіонат України, вимоги Динамо і був впевнений, що Вербіч стане серйозним підсиленням. Сьогодні складно залучити в чемпіонат України хорошого балканського футболіста, який також має пропозиції з топ-5 європейських чемпіонатів. Думаю, якби не травма Вербіча, яка у нього була до моменту переходу в Динамо, у нього були б пропозиції від грандів. Переконаний, що золоті роки Вербіча ще попереду. Він – молодий, але досвідчений хлопець, який відчуває себе в Києві, як вдома", – сказав Вукоєвіч у програмі DynamOnline.

Нагадаємо, Беньямін перейшов до табору "біло-синіх" у січні 2018 року з Копенгагена за 4 млн євро. У поточному сезоні провів за Динамо 28 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 10 голів і віддав 2 результативних передачі.

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