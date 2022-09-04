Матч першого туру Ліги Європи Фенербахче – Динамо, який відбудеться 8 вересня у Стамбулі, стане останнім для Огнєна Вукоєвіча в київському клубі. Після цього поєдинку 38-річний хорват повернеться на батьківщину і стане головним тренером Осієка, повідомляє Динамо Киев Inside.

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Хорватський клуб шукав нового наставника після відставки Ненада Б'єліци. Вочевидь, керівництво Осієка обрало саме Вукоєвіча, хоча офіційно про призначення поки не оголосили.

Нагадаємо, Огнєн Вукоєвіч виступав за Динамо з 2008-го по 2015 рік (з перервою на оренди в Спартак і Динамо Загреб). У липні 2020-го увійшов у тренерський штаб Мірчі Луческу, а паралельно працює у збірній Хорватії U-20. Осієк стане першим місцем самостійної тренерської кар'єри хорвата на клубному рівні.

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