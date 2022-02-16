"Даємо Яцику та Бражку особисті поради. Кажу їм про вимоги Луческу, щоб вони стежили за рухами Сидорчука – як треба рухатись, працювати з м’ячем, приймати рішення.

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Щоб вони завжди шукали позицію та відбирали м’ячі. У Яцика та Бражка великі перспективи в Динамо. Думаю, вони можуть багато років грати на цій позиції у київському Динамо", – цитує Вукоєвіча офіційний сайт киян.

Нагадаємо, у крайньому спарингу Динамо розгромила Кайрат 4:0, а Яцик провів на полі 25 хвилин, вийшовши на поле в середині другого тайму.

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