Вукоєвіч назвав найкращого тренера Динамо

Екс-гравець Динамо Огнєн Вукоєвіч розповів про колишнього наставника Динамо Юрія Сьоміна.

"Блохін – найгірший тренер Динамо у новітній історії? Я не можу так говорити. Але результат – це найголовніше. Для мене Сьомін – номер один. У нього був результат.

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Ми виграли чемпіонат і на 15 очок випередили Шахтар. Постійно грали в Лізі чемпіонів. Були історичні 4:1 зі Спартаком.

Сьомін дійшов до півфіналу Кубка УЄФА, потім ще чвертьфінал був з Брагою. Можу сказати, що Сьомін тоді був найкращим тренером Динамо", – розповів Огнєн в ефірі Youtube-каналу SportArena TV.

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