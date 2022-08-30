Осієк, який посідає 5 місце в чемпіонаті Хорватії, на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення Ненада Б'єліци, який поєднував роботу головним тренером та спортивним директором. У найближчі дні клуб обіцяє призначити нового наставника.

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Одним із кандидатів є 38-річний Огнєн Вукоєвіч, який третій рік працює в тренерському штабі київського Динамо. Конкурентами хорвата є його співвітчизники – Зоран Зекіч і Горан Томіч, повідомляє Jutarnji list.

Нагадаємо, Вукоєвіч виступав за Динамо з 2008-го по 2015 рік (з перервою на оренди в Спартак і Динамо Загреб). У липні 2020-го увійшов у тренерський штаб Мірчі Луческу, а паралельно працює у збірній Хорватії U-20. Очевидно, що у випадку призначення в Осієк Вукоєвіч навряд чи зможе поєднувати роботу в Хорватії та Києві.

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