"Схоже, що я не помилився з вибором клубу! Для мене було важливо, щоб я був у щоденному ритмі підготовки та інших процесів. Та й як я міг відмовитися від роботи з Мірчею Луческу, тренером світового рівня?

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З ним у мене є рідкісна можливість вчитися. Ця робота – мої Оксфорд і Кембридж. Для цього я все життя і займаюся футболом. Найголовніше, що ми також забезпечили собі пряму путівку в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

Луческу – Алекс Фергюсон зі Східної Європи. Мірча тренував великі клуби і вигравав усе, що тільки можна було виграти. Робота з ним кожен день, розмови про футбол, професіоналізм та праця мене дуже захоплюють.

Він не строгий, але дисциплінований. Основний наголос він робить на розвитку гри, і кожна деталь важлива для Мірчі при підготовці до матчу і його аналізу. Все продумано до дрібниць", – цитує Вукоєвіча vecernji.hr.

У першому сезоні кияни з тренерським штабом Луческу вже завоювали Суперкубок України та стали чемпіонами УПЛ. Наступний трофей "біло-сині" можуть здобути 13 травня – вони зустрінуться у фіналі Кубка зі Зорею.

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