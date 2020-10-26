"Весь світ, вся Європа, всі великі команди дивляться матчі Ліги чемпіонів. Є індивідуально сильні гравці – Циганков, Шапаренко, Супряга.

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Також у нас дуже хороші молоді захисники, яким по 18-20 років. Відчуваємо себе як гранд європейського футболу, адже граємо на такому рівні", – поділився Вукоєвіч у коментарі Великому футболу.

Нагадаємо, Динамо у Лізі чемпіонів потрапило в одну групу з Ференцварошем, Барселоною та Ювентусом. Наступний матч кияни проведуть проти команди Реброва 28 жовтня – в обох команд поки немає очок в активі.

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