"Хто запропонував стати тренером Динамо? Власник клубу – Ігор Суркіс, з яким у мене склалися хороші відносини під час ігрової кар'єри. Я дуже поважаю братів Суркісів, які багато зробили для українського футболу, і можу сказати, що вони двоє – мої футбольні батьки.

Родрігес: Сподіваюся, Луческу розуміє, як поводитися з такими гравцями, як я

Чому Суркіси обрали мене помічником тренера? Напевно, у мені побачили балканця у найпозитивнішому сенсі слова. Справа в тому, що футболісти з Балкан: хорвати, серби, боснійці і македонці – вони залишили великий слід у Динамо. Кажуть, у нас "балканське серце" і менталітет переможця.

Крім того, протягом того, як я продовжував свою футбольну кар'єру в статусі тренера, очевидно, що вони побачили в мені людину, яка разом з Луческу може принести клубу більше успіхів. Для мене, як молодого тренера, це пропозиція, від якої не можна відмовитися", – цитує Вукоєвіча nacional.hr.

Нагадаємо, Оґнєн захищав кольори київського клубу у статусі гравця у 2008-2013 роках.

"Беру без перегляду, в команді повинен бути рудий": як Циганков опинився у Динамо, а Блохін і Буряк прали форму у тазику