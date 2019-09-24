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Вудворд відзначив трансферну політику Манчестер Юнайтед

21:58 148 Читать на русском
Вудворд відзначив трансферну політику Манчестер Юнайтед
Ед Вудворд / Фото Манчестер Юнайтед

Виконавчий директор МЮ Ед Вудворд не панікує через невдалий старт сезону своєї команди.

"Більшість чуток зосереджено виключно навколо пошуку гравців, області, яку ми і так добре розвивали в останні роки.

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Ми вважаємо, що новачки, які прийшли влітку, демонструють, що наш підхід правильний.

Ми і наша зростаюча фанатська база вимагаємо успіхів. А успіх пов'язаний із завоюванням трофеїв. Це незмінний стандарт для Манчестер Юнайтед. Ми продовжимо робити необхідні інвестиції, щоб це відбулося, залучаючи гравців нашої першої команди, футболістів академії та нашу кадрову службу", – цитує Вудворда Mirror.

Після 6-ти турів чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед перебуває на 8-й сходинці турнірної таблиці.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Манчестер Юнайтед Ед Вудворд
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