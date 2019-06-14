Вудгейт очолив Мідлсбро – його помічником стане Роббі Кін

Англійський фахівець Джонатан Вудгейт розпочав сольну тренерську кар'єру.
Джонатан Вудгейт став головним тренером Мідлсбро, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Помічником 39-річного фахівця стане легендарний Роббі Кін, який працює в тренерському штабі збірної Ірландії. Вудгейт змінить на посаді наставника Боро Тоні Пюліса, в якого екс-гравець Реала працював помічником.
Нагадаємо, Джонатан Вудгейт і Роббі Кін разом захищали кольори Лідса і Тоттенхема.
За підсумками минулого сезону Чемпіоншипа Мідлсборо посів 7-му сходинку турнірної таблиці.
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