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Вудгейт очолив Мідлсбро – його помічником стане Роббі Кін

15:31 357 Читать на русском
Вудгейт очолив Мідлсбро – його помічником стане Роббі Кін
Джонатан Вудгейт / Фото Evening Post

Англійський фахівець Джонатан Вудгейт розпочав сольну тренерську кар'єру.

Джонатан Вудгейт став головним тренером Мідлсбро, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Помічником 39-річного фахівця стане легендарний Роббі Кін, який працює в тренерському штабі збірної Ірландії. Вудгейт змінить на посаді наставника Боро Тоні Пюліса, в якого екс-гравець Реала працював помічником.

Нагадаємо, Джонатан Вудгейт і Роббі Кін разом захищали кольори Лідса і Тоттенхема.

За підсумками минулого сезону Чемпіоншипа Мідлсборо посів 7-му сходинку турнірної таблиці.

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Теги
Англія Чемпіоншип Роббі Кін Роббі Кін Мідлсбро Мідлсбро Тоні П'юліс Тоні Пюліс Джонатан Вудгейт Джонатан Вудгейт
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