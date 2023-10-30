Інсайдер Адріа Альбетс розповів, що стояло за гнівною заявою Гюндогана на адресу своїх партнерів по команді. Згідно з джерелом, Ілкай був обурений побаченим у роздягальні після поразки від Реала в Ель Класіко (1:2): один або два гравці "блаугранас" втупилися у свої телефони, жартували і сміялися з коментарів в Інтернеті.

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Нагадаємо, що після матчу з Реалом 32-річний хавбек заявив: "Скажу чесно – команда не так болісно сприйняла поразку, як мені хотілося б. Не хочу сказати нічого поганого, але я був у роздягальні і, звичайно, гравці розчаровані. Але особливо після такого чудового матчу і такого результату, хотілося б бачити більше засмучення, більше гніву, більше розчарування... Це певна проблема".

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