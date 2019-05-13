Втрату Лобановського навчаєшся сприймати, але не приймати, – Джулай

Відомий український коментатор Дмитро Джулай пригадав день загибелі легендарного Валерія Лобановського

"2002 рік. 13 травня, понеділок. Дорогою до аеропорту у розмові постійно поверталися до однієї теми. Здоров'я Тренера.

Лобановський та Блохін увічнені на Площі зірок у Києві

Сподівалися на краще. А виявилося, що той день закарбується у пам'яті як день втрати. Яку з часом навчаєшся сприймати, але не приймати", – написав Джулай у своєму Twitter.

Нагадаємо, сьогодні, 13 травня, вшановується пам'ять легендарного тренера київського Динамо Валерія Лобановського.

"Почувши про смерть Лобановського, я плакав у лондонському аеропорту". Дмитро Джулай – історія любові до Динамо