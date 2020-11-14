Шведський фахівець вирішив не продовжувати контракт з "вікінгами", повідомляє офіційний сайт KSI.

Вайсс покине збірну Грузії через невихід на Євро-2020

У четвер ісландці програли Угорщині (1:2) вирішальний матч за вихід на Євро-2020. Хамрен проведе з командою завершальні тури Ліги націй проти Данії (15 листопада) та Англії (18-го), після чого складе повноваження. Ісландія з нулем очок йде на останній сходинці групи 2 і втратила всі шанси зберегти прописку в еліті.

Додамо, що Хамрен очолив "вікінгів" восени 2018-го. Під його керівництвом команда провела 26 матчів – 9 перемог, 5 нічиїх та 12 поразок.

Угорщина застрибнула в "групу смерті" на Євро-2020, Словаччина та Шотландія останніми кваліфікувалися на турнір