Вже на 17-й хвилині "гірники" опинилися в меншості. Спочатку центральний захисник Алаа Грам отримав жовту за штовханину з Будківським, а ще через кілька хвилин зрізав нападника луганців та був вилучений з поля. Втім, все одно гострішими були господарі. На 19-й хвилині Сапутін врятував Зорю після удару Педрінью, а на 22-й Егіналду обікрав Башіча та покотив під удар Кевіну. Бразилець з лінії штрафного пробив поруч зі стійкою.

Шахтар втратив очки у матчі проти Зорі – "гірники" грали у меншості з 17-ї хвилини, Олександрія близька до срібла УПЛ

Найкращий момент Зорі виник у першому таймі – Слесар влучив у поперечку після подачі Вантуха. У другій половині гри гравці донецького клубу двічі виходили віч-на-віч з кіпером, Кевін переграти Сапутіна не зумів, а гол Невертона скасували через офсайд. У підсумку Шахтар зіграв внічию та втратив очки у боротьбі за друге місце УПЛ, Зоря піднялася на сьому позицію.