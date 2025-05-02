У поєдинку 27-го туру чемпіонату України Кривбас зіграв внічию з Рухом (0:0). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Перший небезпечний момент виник у Руха – Карабін головою замикав простріл Руніча та влучив у стійку. Ще через кілька хвилин Фаал викотив м'яч вздовж воротарського, до м'яча дістався Карабін та знову пробив у каркас воріт.

Кривбас розписав нічию з Рухом, відставши від Карпат і Полісся в битві за єврокубки

У другому таймі більш гострим у атаках був Кривбас. Найкращий момент виник на 71-й хвилині, Соса небезпечно пробивав головою – з нижнього кута м'яч дістав кіпер Руха. В підсумку матч завершився нульовою нічиєю. Кривбас на 3 бали відстав від зони єврокубків, Рух залишився на 9-й позиції.