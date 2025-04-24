У матчі-відповіді півфіналу Кубка Італії Інтер зазнав розгромної поразки від Мілана (0:3). Дивіться голи та відеоогляд зустрічі на "Футбол 24".

Кубок Італії, 1/2 фіналу

Інтер – Мілан – 0:3 (перший матч – 1:1)

Голи: Йовіч, 36, 49, Рейндерс, 85

Мілан ефектно розгромив Інтер і став першим фіналістом Кубка Італії – дубль Йовіча і поперечина від Дімарко

Після нічиєї у першій зустрічі Інтер розгромно програв Мілану та вилетів з Кубка Італії. Дубль Луки Йовича шокував "нерадзурі", а Тіяні Рейндерс наприкінці матчу ефектно поставив крапку в дербі, вивівши "россонері" у фінал.

Таким чином команда Сімоне Індзагі втратила шанси оформити требл у поточному сезоні. Попри прикрий виліт, Інтер все ще зберігає надії на Скудетто, ідучи з Наполі нога в ногу в турнірній таблиці. Також "нерадзуррі" зіграють в півфіналі ЛЧ проти Барселони.