Відомий український журналіст та коментатор Роберто Моралес назвав ключові фактори, які мають допомогти киянам здолати суперника у першому матчі 1/16 фіналу ЛЄ.

"Спалах коронавірусу у бельгійців – це очевидний плюс для киян. Втрата головного тренера точно вдарить по супернику Динамо.

"Брюгге приїде у Київ, щоб відбитися": Циганик спрогнозував переможця першого матчу Ліги Європи

Як на мене, ситуація досить чітко вимальовує психологічну перевагу для господарів. Брюгге дуже потужно виглядав до усіх останніх подій. Та й навіть наприкінці виступів у Лізі чемпіонів команда справила дуже хороше враження, вона мала прибивати Лаціо, просто не пощастило.

Нині ж Брюгге мав проблеми з переносом матчу у чемпіонаті, а пандемічний удар виводить команду з зони звичного робочого режиму. Перемога над Олімпіком дала Динамо позитивний настрій, що дуже важливо в такій ситуації. Тому я вірю у прагматичну перемогу господарів", – сказав Моралес у коментарі виданню РБ.

Нагадаємо, вже сьогодні, 18 лютого, Динамо у Києві в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи прийматиме знекровлений COVID-19 Брюгге. Початок зустрічі о 17:00.

Динамо – Брюгге: анонс матчу 1/16 фіналу Ліги Європи