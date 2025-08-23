Полісся зазнало чергової кадрової втрати. Як повідомляє ТаТоТаке, півзахисник команди Борис Крушинський вибув орієнтовно на місяць.

Лідер Полісся отримав травму – джерело розкрило деталі ушкодження

Футболіст пропустив матч проти Фіорентини через ушкодження, отримане на передматчевому тренуванні. За результатами поглибленого медичного обстеження у 23-річного гравця діагностували надрив м’яза задньої поверхні стегна.

Згідно з прогнозами лікарів, Крушинський зможе повернутися до повноцінних тренувань приблизно через чотири тижні. Таким чином, найближчий місяць Полісся змушене буде обходитися без одного зі своїх ключових універсалів, здатного закривати одразу кілька позицій у півзахисті.

