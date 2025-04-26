ПСЖ вже давно гарантував собі чемпіонство, однак мав ще одну мотивацію – оформити перший в історії Ліги 1 титул без поразок. На нещастя для столичних, в гості приїхала заряджена Ніцца, яка бореться за зону ЛЧ. На 34-й хвилині саме "орлята" вийшли вперед зусиллями Сансона. Перед перервою Руїс відновив рівновагу, проте в другій половині ПСЖ зазнав фіаско.

ПСЖ зганьбився перед матчем з Арсеналом в Лізі чемпіонів – парижани вперше програли в чемпіонаті Франції

Сансон оформив дубль розкішним ударом боковими ножицями з подачі Клоса (до слова, обидва – екс-гравці Марселя). Добив чемпіона Ндайшіміє, головою замкнувши навіс зі штрафного. 1:3 – історичного титулу ПСЖ не буде.