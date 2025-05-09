У поєдинку 28-го туру чемпіонату України Динамо зіграло внічию з Поліссям (0:0). Огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

В першому таймі значно кращими були господарі поля. На 19-й хвилині Гуцуляк віддав класний пас на Батісту, нападник Полісся відірвався від Біловара, проте пробив над поперечкою. Ще через кілька хвилин міг забивати сам Гуцуляк – його удар в ближню дев'ятку парирував Нещерет.

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Хороший момент у "вовків" виник на початку другого тайму. Гуцуляк віддав на хід Брістрічу, боснієць з кута штрафного пробив у нижній кут, м'яч відбив Нещерет, а Назаренко на добиванні не влучив у ворота. Наприкінці гри Динамо могло вирвати перемогу – Михайленко прийняв круглого після подачі Тимчика, проте пробив поруч з дальньою дев'яткою.

В підсумку, Динамо грає внічию та дає Олександрії шанс наблизитися у турнірній таблиці, Полісся підіймається на четверту сходинку.