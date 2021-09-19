Манчестер Сіті не зумів переграти Саутгемптон (0:0) у 5-му турі АПЛ. Дивіться відеоогляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

"Містяни" без Зінченка у заявці мали мінімальну перевагу над гостями, але ніяк не могли забити. Єдиним голом відзначився Рахім Стерлінг аж на 90+4 хвилині, але його скасували після перегляду VAR.

Ліверпуль розгромив Крістал Пелас і вийшов на першу позицію, Ман Сіті без Зінченка розписав нічию з Саутгемптоном

Фінальний свисток зафіксував заслужену нічию 0:0. Манчестер Сіті, до слова, вперше за 4 роки завдав лише одного удару в площину воріт за весь поєдинок.