Втрачені очки Гвардіоли і антидосягнення 4-річної давнини у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Саутгемптон
06:00 - Читать на русском
Манчестер Сіті не зумів переграти Саутгемптон (0:0) у 5-му турі АПЛ. Дивіться відеоогляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
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"Містяни" без Зінченка у заявці мали мінімальну перевагу над гостями, але ніяк не могли забити. Єдиним голом відзначився Рахім Стерлінг аж на 90+4 хвилині, але його скасували після перегляду VAR.
Ліверпуль розгромив Крістал Пелас і вийшов на першу позицію, Ман Сіті без Зінченка розписав нічию з Саутгемптоном
Фінальний свисток зафіксував заслужену нічию 0:0. Манчестер Сіті, до слова, вперше за 4 роки завдав лише одного удару в площину воріт за весь поєдинок.
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