Тоттенхем неочікувано розписав нічию з Вулверхемптоном. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

Тоттенхем забив вже на 58-й секунді. Це Ндомбеле вдало зіграв на підбиранні та прошив кіпера "вовків" потужним ударом з-за меж штрафного. Опісля команди грали не дуже відкрито, проте на 86-й хвилині рятівником Вулверхемптона став Саісс, який замкнув подачу з кутового.

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Сенсаційні 1:1 – Тоттенхем розташувався на п'ятій позиції з 26 заліковими балами. Вулверхемптон, маючи у своєму активі 21 пункт, залишився одинадцятим.