Товариські матчі

Колос – Краматорськ – 1:0

Гол: Сорокін, 25

СК Дніпро-1 – Нікополь – 1:2

Голи: Беляєв, 89 – Шинкаренко, 18 (пен.), Рогулін, 41

СК Дніпро-1 – Колос – 0:0

Верес – Карпати Л – 2:1

Голи: Петко, 20, Шестаков, 34 – ?, 18

Чорноморець – Реал Фарма – 3:1

Голи: Авагімян, Мартиненко, Ісаєнко

Колос та СК Дніпро-1 влаштували собі подвійне навантаження. Очний матч представників УПЛ завершився без голів, але спочатку ковалівці розібралися з Краматорськом. Омолодженому складу дніпрян це не вдалося – поразка від Нікополя.

Цітаішвілі прибув до Одеси для підписання контракту з Чорноморцем, – журналіст

Новачки еліти синхронно здобули перемоги. Верес ще в першому таймі здійснив камбек, засмутивши львівські Карпати. Чорноморець дещо впевненіше здолав сусідів з Реал Фарми.

Нагадаємо, новий розіграш УПЛ повинен розпочатися вже за два тижні. Орієнтовна дата матчів першого туру – 25 липня.

Пекельна битва за склад Динамо: хто готує "повстання" і вражає на кастингу Луческу, несподівані переможці літніх матчів