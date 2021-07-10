Втомлені Колос і СК Дніпро-1 не виявили сильнішого, новачки здобули перемоги: спаринги клубів УПЛ
Низка українських клубів провела товариські матчі в рамках міжсезонної підготовки.
Товариські матчі
Колос – Краматорськ – 1:0
Гол: Сорокін, 25
СК Дніпро-1 – Нікополь – 1:2
Голи: Беляєв, 89 – Шинкаренко, 18 (пен.), Рогулін, 41
СК Дніпро-1 – Колос – 0:0
Верес – Карпати Л – 2:1
Голи: Петко, 20, Шестаков, 34 – ?, 18
Чорноморець – Реал Фарма – 3:1
Голи: Авагімян, Мартиненко, Ісаєнко
Колос та СК Дніпро-1 влаштували собі подвійне навантаження. Очний матч представників УПЛ завершився без голів, але спочатку ковалівці розібралися з Краматорськом. Омолодженому складу дніпрян це не вдалося – поразка від Нікополя.
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Новачки еліти синхронно здобули перемоги. Верес ще в першому таймі здійснив камбек, засмутивши львівські Карпати. Чорноморець дещо впевненіше здолав сусідів з Реал Фарми.
Нагадаємо, новий розіграш УПЛ повинен розпочатися вже за два тижні. Орієнтовна дата матчів першого туру – 25 липня.
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