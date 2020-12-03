"Протягом останніх 5 років разом з колегами ми робили все можливе, щоб налагодити системну роботу в Ниві для підйому професіонального футболу Вінницької області. Багато що вдалося, щось не зуміли зробити.

Друга ліга може втратити ще один клуб

Шкода, що у Ниви немає повноцінної підтримки і немає умов, щоб ми могли продовжити цю роботу на серйозному рівні. Я особисто втомився бігати з простягнутою рукою по кабінетах, кожні півроку просити кошти на існування клубу. Більше це робити не хочу.

Ми створили чітку вертикаль клубу, і це приносить хороші плоди. Молоді вихованці вінницького футболу в Ниві стабільно прогресують, недарма ними цікавляться представники заможніших клубів. Зважаючи на відсутність нормальних умов для розвитку професіонального футболу в регіоні, вважаю, що ми вичавили максимум можливого.

У той же час треба адекватно оцінювати ситуацію і бути самокритичним. Напевно, я не в повній мірі впорався з тими завданнями, які поставив сам собі. Сподіваюся, що новий президент Ниви, якщо такий з'явиться в майбутньому, зробить висновки з наших помилок і зможе вивести клуб на вищий професіональний рівень", – цитує Кудіярова офіційний сайт вінницького клубу.

Після 11-ти турів Нива В посідає 12-ту сходинку турнірної таблиці групи А Другої ліги, набравши 6 очок.

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