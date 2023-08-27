На одному з загальних тренувань парижан Кіліан Мбаппе насміхався з Усмана Дембеле, який нещодавно приєднався до французького клубу.

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Французький феномен запитав у свого одноклубника: "Ти ж із Барси прийшов, чому не співаєш?" Поряд перебував вихованець Атлетіко Лукас Ернандес, який сказав: "Як у такому гів**ному клубі можуть навчити співати?"

Нагадаємо, що Усман Дембеле влітку поточного року перейшов ПСЖ з Барселони. Нападник відіграв у двох матчах за нову команду, але поки що не відзначився результативними діями.

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