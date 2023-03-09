Втеча зі збірної Уельсу триває – третій гравець пішов стопами Бейла та Аллена
Кріс Гантер оголосив про припинення виступів за національну збірну Уельсу.
Правий захисник Кріс Гантер вирішив зосередитися на клубному футболі. Гравець Уімблдону, який зіграв за збірну Уельсу 109 матчів, вирішив завершити міжнародну кар'єру.
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"Я мав честь представляти нашу велику країну протягом 15 років. Ці моменти були одними з найкращих у моєму житті та кар'єрі. Я дуже вдячний усім тренерам, під керівництвом яких я грав, і всьому персоналу, який допомагав мені весь цей час. Я хочу подякувати всім вам", – наводить слова Гантера сайт Футбольної асоціації Уельсу.
Кріс Гантер став першим гравцем збірної Уельсу, який досяг позначки в 100 матчів за національну збірну. Йому належить рекорд за найбільшою кількістю ігор за збірну Уельсу без забитих м'ячів.
Раніше міжнародну кар'єру завершили інші гравці валійської збірної – Джо Аллен і Гарет Бейл.