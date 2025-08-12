"Він зараз перебуває на Кіпрі, і, здається, його родина теж там. З того, що я чув, відбулася телефонна розмова між Сидоровим та представниками клубу, в якій футболіст повідомив, що він за сімейними обставинами повертатися не збирається.

У Металісті 1925 розповіли, чи загрожують клубу обмеження через втечу гравця за кордон

Я не знаю, чи так можна, чи ні, але бути суду", – сказав Співаковський в ефірі YouTube-каналу ТаТоТаке.

Нагадаємо, Металіст 1925 повідомив про те, що гравець команди Олексій Сидоров без відома клубу виїхав з України. Віце-президент харків'ян Юрій Коротун заявив, що клуб застосує санкції, якщо футболіст не повернеться до 11 серпня.

Нагадаємо, що у минулому сезоні Олексій Сидоров на правах оренди виступав за Колос. У складі ковалівців нападник зіграв 9 матчів та забив 2 голи.

