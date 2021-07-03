Один із лідерів Динамо Віталій Буяльський звернувся до усіх представників "синьо-жовтих" перед двобоєм з Англією на чемпіонаті Європи.

"Пацани, хочу побажати вам перемоги над Англією, багато сил і терпіння в грі. Знайте, що вся країна з вами. Ви – великі молодці", – заявив Буяльський в ефірі Футбол News.

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Зауважимо, збірна України зустрінеться з англійцями вже сьогодні, 3 липня. Матч на римському Стадіо Олімпіко розпочнеться о 22:00. Переможець цього двобою 7 липня в півфіналі на лондонському Вемблі гратиме з тріумфатором пари Чехія – Данія.

Сам Віталій Буяльський мав шанси опинитись на чемпіонаті Європи, але не поїхав на нього через травму. Хавбеку діагностували тріщину плюсневої кістки ступні.

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