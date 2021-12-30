"Це "чорна мітка" у моїй кар'єрі. Ми добре знали один одного за збірною Франції, і тоді я не зрозумів його поведінки. У мене були хороші стосунки з ним, хоча він не з тих, хто звик багато говорити. Я здійснив фол наприкінці зустрічі. Рахунок 3:1 на нашу користь, і я вирішив тягнути час.

"Мене вже ніщо не дивувало": Регілон – про холодне ставлення Зідана і прощання з Реалом

З його боку було розчарування, адже він втратив м'яч. Він підійшов і сказав: "Вставай, с*чий сину". Це ж Реал, "галактікос", які вилітають від Монако, маленького клубу. Ніхто не очікував такого божевілля. Я розумію його нервовість, але ці слова на адресу когось із ваших знайомих, з ким ви тренувались і з ким ви грали в національній збірній... Я їх не сприймаю.

Я не кажу, що ми були найкращими друзями у світі. Бувало, я теж ображав суперника, але не когось, з ким ти носив однакову форму і сидів поруч з ним у роздягальні... Я думаю, що є певні рамки", – цитує Ротена Marca.

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