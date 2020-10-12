Головний тренер збірної Нідерландів Франк де Бур прокоментував нічию своєї команди (0:0) у матчі 3-го туру Ліги націй проти Боснії та Герцеговини.

"Важко розкривати оборону, коли суперник захищається настільки компактно. Але, думаю, на правому фланзі в першому таймі ми грали добре, саме звідти ми найчастіше створювали загрози.

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У нас була пара хороших підходів до перерви, але до по-справжньому гольових моментів справа не доходила. З позитивного можна відзначити, що ми рідко втрачали м'яч, але ми повинні були створювати більше гостроти.

Після такого матчу я повинен поставити питання і собі, адже вся відповідальність лежить на мені. Але, думаю, всім варто подивитися на себе в дзеркало – ми створили п'ять стовідсоткових моментів і не реалізували жодного з них.

Також не будемо забувати, що Боснія зіграла 1:1 в гостях з Італією, так що це команда, з якою потрібно рахуватися. Якщо дивитися реально, то щоб обігравати їх на виїзді, нам потрібно було бути в оптимальній формі, але поки нам до неї далеко", – сказав де Бур у коментарі офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, нічия принесла "Ораньє" чотири очки і залишила на другій сходинці турнірної таблиці, Боснія і Герцеговина з двома пунктами – остання. Лідером квартету залишається збірна Італії.

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