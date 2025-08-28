"У підсумку неважливо, зробили ми камбек чи ні. Важливі сигнали, які команда показала під час гри, особливо на її початку. Я вважаю, що найкраща команда перемогла – єдина команда, яка була на полі. Кращі гравці можуть програти, тому що будь-яка команда може обіграти будь-яку групу гравців, і я думаю, що команда і гравці сьогодні зробили гучну заяву. Ось і все. Ми програли, краща команда перемогла.

Манчестер Юнайтед повісив цінник у 52 млн євро на свою зірку – він хоче втекти з АПЛ

Що я маю на увазі? Думаю, абсолютно ясно, що це за заява, так що давайте рухатися далі. Я вважаю, що всім очевидно, що сьогодні сталося. Ми почали гру без будь-якої інтенсивності, вся ідея тиску була втрачена, ми виглядали повністю розгубленими, і тому я думаю, що гравці зробили дуже гучну заяву", – цитує Аморіма ВВС.

МЮ вилетів від команди четвертого дивізіону, Миколенко повернувся впевненою перемогою: Кубок англійської ліги