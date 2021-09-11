"Коли ви виграєте матч, то він вам подобається. Коли ви бачите, що фанати щасливі, вам подобається ще більше. Сьогодні було багато очікувань, і всі вони виправдані. Ми повинні працювати у кожному матчі. Це Манчестер Юнайтед, нічого не змінилось.

Казковий камбек Роналду у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 4:1

Кріштіану Роналду перетворився у фантастичного бомбардира. Він зіграв дуже добре, забив, потім якісно зв'язав гру. Він відчуває гольові моменти і забиває. Він безжалісний. Кріштіану дав поштовх команді і всім, хто пов'язаний з клубом. Всім наче сниться хороший сон. Ну, вони можуть і далі його дивитися, а ми зосередимося на роботі", – цитує Сульшера ВВС.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед віддав Ювентусу за Роналду скромні 15 млн євро з бонусами.

Манчестер Юнайтед розгромив Ньюкасл – Роналду оформив дубль у дебютному матчі за "дияволів"