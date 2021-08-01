"Дуже скучили. Кожна гра – це свято, а офіційний матч – подвійне свято. Звісно, хотілося б почати сезон з перемоги, щоб вдалим стартом покласти гарний початок всьому подальшому чемпіонату.

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Мені вдалось трохи подивитися матч Вереса у першому турі проти Колоса, коли рівняни зіграли внічию 0:0. Досить міцна та сильна команда. Скажу так: не лише нам, а й усім командам буде дуже непросто протистояти їм у чемпіонаті.

Не буду загадувати наперед, скажу лише, що у Динамо завжди найвищі цілі на сезон у всіх турнірах, в яких команда бере участь", – цитує Караваєва офіційний сайт Динамо.

До слова, для "біло-синіх" матч з Вересом буде дебютним у сезоні, адже поєдинок першого туру проти Миная був перенесений.

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